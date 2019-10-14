2019-10-14T10:14:44+03:00
Происшествия

На стройке в Белокаменке сгорела буровая

Рядом с селом в Мурманской области возводят Центр крупнотонажных сооружений
Мария ПАШЕНКОВА
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13 октября на стройке Центра крупнотонажных сооружений сгорела буровая. Фото: vk.com/club15017395613 октября на стройке Центра крупнотонажных сооружений сгорела буровая. Фото: vk.com/club150173956
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Под Белокаменкой сейчас идет стройка Центра крупнотонажных сооружений, которой занимается НОВАТЭК. Работы еще много, но здесь уже появились общежития и заводы для сжижения и перегрузки природного газа. Хотя нет-нет, за гремят взрывы: рабочие отвоевывают у скал новые участки для зданий.

Иногда на стройке случаются ЧП. Так, 13 октября здесь загорелась буровая установка.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы «01» в 15.08. Выгорел моторный отсек на общей площади 4 м.кв. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения: 18 человек личного состава, 5 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших..

Напомним, зимой прошлого года на стройке "Лавны" "УАЗ" насмерть задавил рабочего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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