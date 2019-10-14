До 20 октября мурманских водителей ждут пробки на Кольском проспекте

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-14T08:39:27+03:00

На проспекте Кольский строят новую разделительную полосу. И для водителей это временные неудобства. Фото: vk.com/murmansk_dtp

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На прошлой неделе мурманчане заметили, что в городе появилось новое трудное место для проезда - Кольский проспект в районе останки "Улица Первомайская". Эту дорожную артерию и так нельзя назвать простой, поток машин на ней всегда плотный. Но тут встали полосы на выезд из столицы Заполярья и на въезд.

Причина - строительство разделительной полосы, что началось еще летом. Разграничение проезжих частей появится от остановки "Фадеев ручей" до "Переулка Якорный".

- Выполняется реконструкция светофорных объектов на пешеходных переходах в районе остановок общественного транспорта "Фадеев ручей" и "Переулок Якорный", театра "Северного флота", а также на перекрестках с улицей Копытова, улицей Героев Рыбачьего и улицей Шевченко. При этом выполняются земляные работы по устройству траншей для прокладки кабелей, что вызывает неудобства для движения транспорта, - уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.

Закончить работы планируют 20 октября. До этого времени здесь возможны пробки. Если у вас есть возможность проложить путь так, чтобы не ехать по этому участку проспекта - не рискуйте и отправляйтесь в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU