В Мурманской области установили мемориал в память о моряках, погибших у Терско-Орловского маяка

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-13T09:18:15+03:00

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Терско-Орловский маяк находится на самой восточной точке Кольского полуострова, считается одним из старейших на Белом море – он начал действовать 1 сентября 1842 года. Сейчас у него появилась новая достопримечательность. Участники экспедиции "Память Российской Арктики – 2019" установили в 800 метрах от маяка православный крест и памятный знак. Мемориал посвятили морякам, погибшим в этих водах в 1872 и 1941 годах.

- 9 июня 1872 года при доставке материалов, необходимых для ремонта башни, затонул катер со шхуны "Самоед". Погибли 22 человека. Согласно историческим документам, двое из них были погребены в окрестностях маяка, однако точное расположение могил неизвестно. В память о трагическом событии в 1876 году была построена часовня Архангела Гавриила, но в 80-х годах прошлого века ее разобрали, - рассказали в пресс-службе Русского географического общества. - Другая трагедия произошла в конце октября 1941 года. Сторожевой корабль СКР-70, находившийся в дозоре на линии маяк Терско-Орловский – банка Круглая Орловская, подорвался на мине. Весь экипаж судна, состоящий из 40 человек, погиб.

Крест освятил отец Алексий (Серов), представитель Североморской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU