В Долине Славы захоронили советский воинов, погибших в Мурманской области

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-13T08:17:03+03:00

В Долине Славы в этом году покой обрели 58 солдат Красной армии. Фото: правительство Мурманской области

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Уже 74 года прошло с Победы Великой Отечественной войны, но мы все еще слышим эхо тех событий. Так, поисковики Заполярья каждое лето отправляются в экспедиции в места боев. Там они находят воинов, павших в схватках с врагом.

Так, в 2019 году были найдены на Мурманском поправлении были найдены останки 58 защитников Отечества. Опознать удалось только трех: сержанта М.А. Игнатьева, красноармейцев С.В. Калинина и И.А. Александрова.

Их предали земле 12 октября в Долине Славы. Торжественная церемония носила особый характер, ведь в эти дни Заполярье отмечает 75-летие Петсамо-Киркинесской операции.

На мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, представителей правительства Мурманской области, региональной Думы, командование Северного флота, силовые ведомства, юнармейцев и других.

- От имени правительства Мурманской области я низко кланяюсь нашим героям и благодарю всех, кто занимается этим великим делом. Мы всегда будем помнить тех, кто в нечеловеческих условиях ценой своей жизни защитил нашу страну, – сказал на торжественной церемонии глава региона Андрей Чибис.

Всего в Долине Славы захоронено более 4 тысяч наших солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU