В Североморске найдено тело пропавшей пенсионерки
Несколько дней в столице Северного флота искали Ухову Нину Алексеевну. 7 октября она ушла из Центральной районной больницы Североморска и так и не вернулась назад. 12 октября волонтеры добровольческого отряда «МурманСпас» собирались на поиски пропавшей местной жительницы, но их планы пришлось отменить.
- Стоп! Сбора не будет. Нина Алексеевна найдена, она погибла..., - оповестили в сообществе поисково-спасательного отряда в соцсетях.
Координатор волонтерского отряда в Мурманске Ольга Кононенко предположила, из-за чего могла погибнуть женщина.
- Скорее всего, северянка замерзла на смерть. Ведь на ней была только сорочка, да резиновые тапочки на босую ногу, - рассказывает она "КП".
Тело погибшей 83-летней пенсионерки уже отыскали.
-- Сегодня, 12 октября, примерно в 10.30 на территории гаражного кооператива, расположенного вблизи дома №28 по улице Комсомольской в Североморске, владелец одного из гаражей обнаружил тело Нины Уховой. Телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не нашли, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Следователи проведут судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти женщины. Следственным отделом по ЗАТО проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства ее гибели.
ИСТОЧНИК KP.RU