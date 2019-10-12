2019-10-12T16:43:00+03:00
Общество

В Североморске найдено тело пропавшей пенсионерки

Вероятнее всего, пожилая женщина умерла от холода
Наталья ЛОБАНОВА
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Тело северянки отыскали в районе гаражей на улице Комсомольской. Фото: https://vk.com/murmanspas51.Тело северянки отыскали в районе гаражей на улице Комсомольской. Фото: https://vk.com/murmanspas51.
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Несколько дней в столице Северного флота искали Ухову Нину Алексеевну. 7 октября она ушла из Центральной районной больницы Североморска и так и не вернулась назад. 12 октября волонтеры добровольческого отряда «МурманСпас» собирались на поиски пропавшей местной жительницы, но их планы пришлось отменить.

- Стоп! Сбора не будет. Нина Алексеевна найдена, она погибла..., - оповестили в сообществе поисково-спасательного отряда в соцсетях.

Координатор волонтерского отряда в Мурманске Ольга Кононенко предположила, из-за чего могла погибнуть женщина.

- Скорее всего, северянка замерзла на смерть. Ведь на ней была только сорочка, да резиновые тапочки на босую ногу, - рассказывает она "КП".

Тело погибшей 83-летней пенсионерки уже отыскали.

-- Сегодня, 12 октября, примерно в 10.30 на территории гаражного кооператива, расположенного вблизи дома №28 по улице Комсомольской в Североморске, владелец одного из гаражей обнаружил тело Нины Уховой. Телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не нашли, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи проведут судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти женщины. Следственным отделом по ЗАТО проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства ее гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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