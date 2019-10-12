2019-10-12T13:20:33+03:00
Происшествия

Житель Североморска захотел стать брокером и перевел мошеннику почти 100 тысяч рублей

Мужчина не подозревал, что его деньги окажутся в руках злоумышленников
Наталья ЛОБАНОВА
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Преступнику светит до шести лет лишения свободыПреступнику светит до шести лет лишения свободыФото: Анастасия ОСИПОВА
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Кем только не представляются мошенники, лишь бы ограбить доверчивых людей. Вот и 31-летний житель Североморска обратился в полицию, рассказав о том, что с его счета похитили крупную сумму денег.

Северянин пояснил стражам порядка, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником товарно-сырьевой биржи. Злоумышленник предложил ему поучаствовать в биржевых торгах и заработать на росте ценных бумаг. Но для этого мужчине нужно было перевести определенную сумму на банковскую карту, которую указал собеседник.

- Местный житель перечислил деньги преступнику, сообщил свои паспортные данные, реквизиты банковской карты и пришедший в смс код безопасности. Вскоре он обнаружил, что с его счета исчезло 93,5 тысяч рублей, а номер телефона, с которого ему звонили, стал недоступен. Осознав, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас сотрудниками полиции возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Установлено, что номер злоумышленника зарегистрирован в Москве. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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