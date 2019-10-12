2019-10-12T12:21:19+03:00
Общество

В Териберке подключили уличное освещение

Свет появился благодаря инициативе сельских жителей
Наталья ЛОБАНОВА
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Фонари озарили улицу Школьную и Комсомольскую. Фото: https://vk.com/club152984073.Фонари озарили улицу Школьную и Комсомольскую. Фото: https://vk.com/club152984073.
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Долгое время по центральной улице поморского села северным жителям приходилось шагать, что называется, в потемках. Путь не освещался, а с наступлением полярной ночи было бы вообще ничего не разглядеть. К счастью, сейчас в Териберке свет на главной дороге загорелся - на улице Комсомольской и Школьной установили фонари. Подрядчик, компания «Прогресс», даже уложилась раньше необходимого срока.

Освещение появилось благодаря инициативному бюджету. То есть, северяне сами выбрали нужный проект и внесли часть денег в его реализацию. Стоимость работ составила около миллиона рублей, не менее 8% от суммы вложили местные жители.

- Уважаемые односельчане и гости села Териберка, уличное освещение подключено. Всем, кто принимал участие в этом проекте, огромное спасибо. Теперь видно в живую, как вложив свои, небольшие деньги, можно сделать большое дело. Будем надеяться, что это не последний наш проект по вкладу в благоустройство поселка, - сообщила администрация Кольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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