Незрячие ученицы Мурманской коррекционной школы выступят на гала-концерте в Кремле

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-12T00:10:52+03:00

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Воспитанницы Мурманской коррекционной школы-интерната № 3 Полина Кузьмина и Валерия Клевченя отправятся на гала-концерт X Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», который пройдет 13 октября в Государственном Кремлёвском Дворце. Девочки одержали победу в окружном туре этого творческого состязания, и их пригласили выступать уже в Москве. Юные мурманчанки постоянно участвуют в различных фестивалях и конкурсах.

Так, в феврале этого года Полина стала лауреатом проходившего в российской столице фестиваля «Мой свет – музыка» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Северянка стала одной из лучших в номинации «Эстрадный вокал».

- Весной девочки также успешно выступили на областном конкурсе инклюзивного творчества детей и подростков «Возьмемся за руки, друзья!» во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Валерия и Полина исполняли песни в творческом коллективе «Верные друзья». Обе победили в вокальном пении, - рассказали в министерстве образования и науки Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU