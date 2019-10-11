В Апатитах пьяный водитель положил фургон на бок

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-11T16:47:00+03:00

Водитель фургона не стал отрицать, что перед поездкой принял на грудь. Фото: ХибИнформБюро

А в Североморске такси легло на крышу, уходя от столкновения с внедорожником

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Итог минувших суток – два автомобиля на борту. Что стало виной двух аварий в разных концах Мурманской области, выяснила «Комсомолка».

Первая случилась в Североморске. Такси оказалось на крыше по вине не внимательного водителя.

- ДТП произошло в 16:15 на 14 километре автоподъезда к флотской столицы. Водитель УАЗ Патриот выезжал с улица Комсомольской и не предоставил преимущество ехавшему в сторону Мурманска Renault. Водитель легковушки попыталось уйти от столкновения с внедорожником, но врезался в фонарный столб. От удара машина перевернулась, - рассказывают в отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.

Делая сальто в такси, его водитель сломал руку. Фото: Североморск Life

К счастью, водитель такси пострадал несильно: ушиб колена и перелом правой руки. А вот положивший свой фургон Iveco Daily бывший мурманчанин и вовсе не пострадал.

- Около 4:00 11 октября в Апатитах на проспекте Сидоренко напротив дома №26 произошла авария. Судя по следам на дороге, машину, двигавшуюся в сторону центра города, занесло на свежевыпавшем снегу. Фургон лег на бок и застыл на разделительной полосе, - сообщает «ХибИнформБюро».

Водитель не стал отрицать, что перед поездкой выпил – освидетельствование подтвердило его слова. В Апатиты мужчина приехал из столицы, чтобы привезти на ярмарку партию чувашской колбасы.

ИСТОЧНИК KP.RU