В Апатитах пьяный водитель положил фургон на бок
Итог минувших суток – два автомобиля на борту. Что стало виной двух аварий в разных концах Мурманской области, выяснила «Комсомолка».
Первая случилась в Североморске. Такси оказалось на крыше по вине не внимательного водителя.
- ДТП произошло в 16:15 на 14 километре автоподъезда к флотской столицы. Водитель УАЗ Патриот выезжал с улица Комсомольской и не предоставил преимущество ехавшему в сторону Мурманска Renault. Водитель легковушки попыталось уйти от столкновения с внедорожником, но врезался в фонарный столб. От удара машина перевернулась, - рассказывают в отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.
Делая сальто в такси, его водитель сломал руку. Фото: Североморск Life
К счастью, водитель такси пострадал несильно: ушиб колена и перелом правой руки. А вот положивший свой фургон Iveco Daily бывший мурманчанин и вовсе не пострадал.
- Около 4:00 11 октября в Апатитах на проспекте Сидоренко напротив дома №26 произошла авария. Судя по следам на дороге, машину, двигавшуюся в сторону центра города, занесло на свежевыпавшем снегу. Фургон лег на бок и застыл на разделительной полосе, - сообщает «ХибИнформБюро».
Водитель не стал отрицать, что перед поездкой выпил – освидетельствование подтвердило его слова. В Апатиты мужчина приехал из столицы, чтобы привезти на ярмарку партию чувашской колбасы.
ИСТОЧНИК KP.RU