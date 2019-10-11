2019-10-11T14:54:56+03:00
Общество

На дороге из Вологды в Мурманск потерялся водитель

А в Североморске ищут женщину, которая может быть дезориентирована
Мария ПАШЕНКОВА
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Игорь уехал из Мурманска на зеленой "Волге". Фото: Наталья БогданИгорь уехал из Мурманска на зеленой "Волге". Фото: Наталья Богдан
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В последние дни в Мурманской области все чаще искали несовершеннолетних. Почти каждый день кто-нибудь сбегал из дома, центра помощи детям, не доходил до родителей после школы.

Но сейчас нужна помощь в поиске взрослых. Так, на "Коле" пропал мужчина.

- 10 октября Игорь выехал с Мурманска в сторону Вологды через Медвежьегорск на "Волге" зеленого цвета к016ер 51. Сутки не выходит на связь. Если кто-либо видел это авто на трассе или мимо будет проезжать, то сообщите, пожалуйста, и по возможности, если он стоит, уточните причину остановки. Мы очень переживаем, - написала в "ВКонтакте" супруга пропавшего Наталья Богдан.

Телефоны для связи с родными 8981-301-55-95 (Наталья) и 8921-538-04-97 (Михаил).

А в Североморске ищут 83-летнюю Нину Ухову. Женщина может быть дезориентирована.

Нина Ухова пропала 7 октября. Фото: полиция Североморска

Нина Ухова пропала 7 октября. Фото: полиция Североморска

- 7 октября ушла из дома на улице Кортик и до настоящего времени не вернулась. Приметы: на вид 60-65 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы короткие седые. Была одета: вязанную кофту бело-черного цвета, светлую сорочку, светлый платок, зеленые резиновые тапки, - рассказали в североморской полиции.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам (88153) 5-5-15-90 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU

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