Кандалакшанин пытался избежать службы в армии, наглотавшись аспирина

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-11T11:31:14+03:00

Теперь ему придется выплатить штраф в 10 тысяч рублей

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Чего только не придумают молодые люди, чтобы не идти на военную службу. Так, 21-летний житель Кандалакши решил симулировать заболевание желудка, но его обман быстро раскрыли врачи.

Как выяснилось, молодой человек проходил военную медкомиссию и получил направление для прохождения ФЭГДС. Перед походом в больницу он съел не меньше 30 таблеток аспирина, из-за чего процедура показала у него признаки заболевания желудочно-кишечного тракта.

- Через некоторое время он отдал врачам в призывном пункте полученные результаты ФЭГДС, рассчитывая на освобождение от военной службы. Однако врачи засомневались в правдивости его болезни и отправили его на повторное обследование в условиях стационара. Кандалакшанин, понимая, что его симуляцию могут раскрыть, решил не появляться на заседании призывной комиссии, - сообщают в прокуратуре Кандалакши.

После этого северянин поменял место жительства, чтобы скрыться от работников военного комиссариата и не идти служить Родине. Тем не менее, правоохранительные органы уклониста отыскали.

Кандалакшский районный суд выписал молодому человеку штраф в 10 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU