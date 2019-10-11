Предпринимателя, который не построил в Североморске хранилища для баллистических ракет, заключили под стражу
В Москве рассматривается уголовное дело против владельца ООО "Сетьстройсервис" Андрея Денисюка, которого обвиняют в мошенничестве с кредитами. Речь идет о сумме почти в миллиард рублей, которая была взята в Автовазбанке, МТС Банке и Газпромбанке. Их интересы в суде представляет Банк непрофильных активов.
- По версии следствия, владелец «Сетьстройсервиса» Андрей Денисюк взял кредиты на 1 млрд рублей под якобы запланированные реконструкцию ГЭС в Грузии и возведение хранилищ для баллистических ракет в Североморске, а затем присвоил эти деньги. Денисюку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, - сообщает сайт www.banki.ru.
Изначально обвиняемых находился под подпиской о невыезде, но суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.
Заказ на строительство хранилищ для твердотопливных баллистических ракет "Булава-30"заключило Главное управление Спецстроя по Северо-Западному федеральному округу N3.
ИСТОЧНИК KP.RU