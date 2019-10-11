2019-10-11T11:19:04+03:00
Происшествия

Предпринимателя, который не построил в Североморске хранилища для баллистических ракет, заключили под стражу

Андрея Денисюка обвиняют в мошенничестве с кредитами на 1 миллиард рублей
Ника СВЕТЛОВА
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В Североморске так и не появились хранилища для баллистических ракет.В Североморске так и не появились хранилища для баллистических ракет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве рассматривается уголовное дело против владельца ООО "Сетьстройсервис" Андрея Денисюка, которого обвиняют в мошенничестве с кредитами. Речь идет о сумме почти в миллиард рублей, которая была взята в Автовазбанке, МТС Банке и Газпромбанке. Их интересы в суде представляет Банк непрофильных активов.

- По версии следствия, владелец «Сетьстройсервиса» Андрей Денисюк взял кредиты на 1 млрд рублей под якобы запланированные реконструкцию ГЭС в Грузии и возведение хранилищ для баллистических ракет в Североморске, а затем присвоил эти деньги. Денисюку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, - сообщает сайт www.banki.ru.

Изначально обвиняемых находился под подпиской о невыезде, но суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.

Заказ на строительство хранилищ для твердотопливных баллистических ракет "Булава-30"заключило Главное управление Спецстроя по Северо-Западному федеральному округу N3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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