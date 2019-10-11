Мурманчанин с онкологией 87 дней пытался попасть к офтальмологу и 126 дней - на томографию

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-11T10:11:24+03:00

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То, как долго можно охотиться за номерком к врачу, знает каждый. Если к терапевту еще можно попасть быстро, то узкие специалисты на вес золота.

Мурманчанин несколько месяцев оббивал порог поликлиники №1. У мужчины онкология, время терять нельзя. Но помощь врачей он ждет неприлично долго. Настолько, что терпение его лопнуло, и он обратился в прокуратуру.

Ведомство провело проверку и установило, что мужчина 87 дней пытался попасть на прием к офтальмологу! А ведь предельный срок ожидания - 14 дней с момента обращения в поликлинику. Но и после того, как в руках был заветный талончик, мучения не закончились.

Врач назначила больному оптическую когерентную томографию. Поликлиника передала заявку в колл-центр.

Однако направленная заявка в нарушение требований закона не содержала информацию о том, что пациент страдает онкологическим заболеванием, что дает ему право на сокращенные предельные сроки ожидания компьютерной томографии, то есть не 30 дней, а 14 дней. Проверкой также установлено, что до настоящего времени, то есть спустя 126 дней, указанное исследование не проведено, что является недопустимым, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Главному врачу поликлиники №1 внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущения их впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU