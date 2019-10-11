В Кандалакше задержали мужчину, который прыгал на чужой машине

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-11T09:45:50+03:00

Парень решил испортить машину, чтобы насолить неприятелю. А теперь может сесть на два года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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23-летнего кандалакшанина кто-то назовет хулиганом, но вот статья ему светит вовсе не за хулиганство, а за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества со значительным ущербом.

Ночью парень шел к дому на улице Фрунзе, когда заметил припаркованный "ГАЗ-3110" знакомого. Мужчины не дружили и даже враждовали. Кандалакшанин припомнил все обиды и решил отомстить. Поэтому запрыгнул на крышу машины и стал на ней прыгать. Как итог - помял крышу и разбил лобовое стекло.

Утром владелец "Волги" обнаружил повреждения и сразу пошел в полицию. Правоохранители быстро нашли злоумышленника - он жил в соседнем доме со своим неприятелем. Отпираться парень не стал и честно рассказал, почему устроил ночные танца на авто. И признался, что сбежал после того, как разбил лобовое стекло и испугался, что этот шум заставит кого-то из соседей выглянуть в окно.

- Стоит отметить, что молодой человек уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее он судим за угон автомобиля, в настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту поджога транспортного средства, - сообщили в МО МВД России "Кандалакшский".

Мстительному молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU