В Мурманской области вырос прожиточный минимум для пенсионеров

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-11T08:52:29+03:00

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На недавнем заседании Мурманской областной Думы парламентарии обсуждали увеличение прожиточного минимума для пенсионеров региона. Напомним, такая мера была нужна для того, чтобы убрать категорию граждан, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума.

Предложение было одобрено, хотя и повлечет за собой увеличение объема субсидий из областного бюджета. От 26 сентября был изменен соответствующий региональный закон, поэтому с 2020 года минимальный уровень дохода для пенсионеров будет равняться 14 354 рубля. В данный момент он равняется 14 257 рублей.

Новый прожиточный минимум поможет установить новый размер социальной доплаты для тех, чья пенсия не так уж велика.

Напомним, недавние исследования показали, что Мурманская область - в лидерах по величине зарплат и стипендий.

ИСТОЧНИК KP.RU