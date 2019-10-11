Юный мурманчанин одержал победу на международном чемпионате инноваций

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-11T08:17:50+03:00

Вместе со своей командой он придумал, как мотивировать школьников к учебе

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С 30 сентября по 9 октября в Севастополе проходил первый международный кейс-чемпионат Кампуса молодежных инноваций. Он объединил 300 выпускников региональных кампусов, лучших обучающихся учреждений дополнительного образования и детских технопарков «Кванториум». Среди них оказался и мурманский кванторианец Виктор Ромахов.

На чемпионате 35 команд разрабатывали креативные решения, которые могли бы помочь в развитии образования, здравоохранения, туризма, экологии, внедрении современных технологий.

- Виктор был капитаном команды в секторе «Образование». Ребята раздумывали, как мотивировать школьников учиться и поглощать знания с удовольствием. Их идея – запустить интерактивную online-платформу по принципу kids-to-kids, где каждый ребенок сможет создать свой урок в формате видео или статьи. По мнению авторов, проект повысит познавательный интерес учеников, а также поможет им лучше усваивать школьный предмет, - рассказывают в мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

В финальный день они представили свою работу правительству Севастополя и градообразующим предприятиям. Эксперты признали проект лучшим в своем кластере, так что теперь он будет реализован.

ИСТОЧНИК KP.RU