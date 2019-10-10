Кандалакшанин разбил другу голову топором за обидную фразу
Сила есть – ума не надо. Эта поговорка хорошо описывает конфликт, случившийся между двумя приятелями в прошлом году.
По версии следствия, в один ноябрьский день 2018 года мужчина вместе с друзьями распивал спиртное в коммунальной квартире. Дело было в Кандалакше. В какой-то момент пьяный северянин начал ссориться со своим приятелем, а тот решил закончить конфликт физической расправой. Схватился за топор и ударил им друга по голове. Прибывшая "скорая помощь" зафиксировала у мужчины открытую черепно-мозговую травму. Его незамедлительно госпитализировали.
- Злоумышленник вину признал в полном объеме. Он пояснил следователям, что причиной конфликта стала обидная фраза, сказанная приятелем в его адрес, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.
В отношении местного 55-летнего жителя возбуждено дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему светит до 10 лет лишения свободы. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU