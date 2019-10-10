2019-10-10T15:33:20+03:00
Общество

Для парков и скверов Мурманска купят пять туалетов за 2 миллиона рублей

В кабинках будут обогреватели, рукомойники и дозаторы с мылом
Ника СВЕТЛОВА
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Пять туалетных кабинок должны появиться в зонах отдыха Мурманска до декабря.Пять туалетных кабинок должны появиться в зонах отдыха Мурманска до декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сейчас в зеленых зонах отдыха Мурманска туалеты появляются только на праздники. Если приспичит по нужде в другой день - будь добр, терпи. Но до декабря ситуация должна измениться.

"Мурманские городские парки и скверы" объявили закупку на приобретение пяти автономных туалетных кабинок. Одно из требований - антивандальная защита для сэндвич-панелей. Как показали события последних дней, не все мурманчане бережно относятся к казенному имущество. Не так давно в городе установили новые остановки, как их уже испортили.

- Туалетная кабина предназначена для установки и эксплуатации на открытой площадке в соответствии с требованиями технического паспорта предприятия-изготовителя. Кабина автономного типа - требует подключения только к внешним сетям электроснабжения, - говорится в техническом задании закупки. - Автономная туалетная кабина должна быть укомплектована специальной наклонной площадкой (пандусом) и поручнями по внутреннему периметру туалетной кабины. Габариты и конструктивные особенности кабины должны позволять посетителю на инвалидной коляске свободно въезжать и располагаться внутри кабины.

Общая стоимость туалетов для парков и скверов - 2 миллиона рублей. В кабинке обязательно должны быть обогреватель, крючок для одежды, держатель для туалетной бумаги, рукомойник, вытяжной вентилятор, диспансер с жидким мылом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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