2019-10-10T16:32:38+03:00
Происшествия

Мурманчанин во время застолья зарезал соседа по бытовке

Виновник трагедии утверждает, что не хотел убивать знакомого
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Орудием убийства стал нож. Фото: СУ СК РФ по Мурманской области.Орудием убийства стал нож. Фото: СУ СК РФ по Мурманской области.
Изменить размер текста:

Неблагополучный район, бытовка, ночь, спиртное – идеальный коктейль для преступления. Не удалось избежать трагедии при таких обстоятельствах в Мурманске в июле этого года на улице Александра Невского. В ночь с 20 на 21 июля здесь произошло убийство.

- 38-летний мурманчанин проживал в металлической бытовке с 35-летним знакомым. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт – потерпевший начал оскорблять обвиняемого. Разозлившись, злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область груди. От полученного телесного повреждения последний скончался на месте преступления, - рассказал старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Виновник трагедии не отрицает факт смерти знакомого, но отрицает, что убил его умышленно. Тем не менее следователями собрано достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для парков и скверов Мурманска купят пять туалетов за 2 миллиона рублей
В Якутске открыли памятник мурманчанину, который ценой жизни спас четырех детей
В Мурманской области на трассе "Кола" три женщины пострадали в аварии
Из детского дома в Мурмашах пропала девочка
Два кубинца попадут в колонию за попытку пересечь границу в Печенгском районе
Юрий Дудь рассказал, что хотел бы прокатиться по трассе "Кола" в Мурманскую область
Мурманская область на втором месте в России по величине стипендий
На встрече с избранными губернаторами президент поддержал Андрея Чибиса в ситуации с мазутом
Сенатор от Мурманской области предлагает вернуть вытрезвители
В Мурманске откроется первый городской фестиваль духовной музыки
В Мурманской области нашли убийцу апатитчанина спустя 15 лет
В Кировске в бушующую метель посадили сотню елей и сосен
Состоялась премьера клипа Мити Фомина, снятого на ледоколе "50 лет Победы"
Мончегорцам предлагают самим придумать дизайн городских остановок
Недостроенную котельную в Зеленоборском оформили в собственность
В Мурманске рыбу будут обрабатывать от бактерий ионизацией
Константин Долгов сменил Игоря Чернышенко в Совете Федерации
1,5 часа в день: Мурманчанам разрешили посещать Центр временного содержания животных
Санитарка и заведующий патологоанатомического отделения в Апатитах, где перепутали покойников, получили выговор
10 октября Североморск простится с погибшей в страшной аварии семьей
В Мурманске пожар на опоре ЛЭП оставил без электричества две улицы
Мурманчан приглашают на конкурс «Студент года»
Магазин в Ревде заплатит штраф за то, что хотел взять кассиром мужчину, а не женщину
Следователи задержали пьяного водителя, из-за которого погиб второклашка из Полярного