Мурманчанин во время застолья зарезал соседа по бытовке

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-10T16:32:38+03:00

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Неблагополучный район, бытовка, ночь, спиртное – идеальный коктейль для преступления. Не удалось избежать трагедии при таких обстоятельствах в Мурманске в июле этого года на улице Александра Невского. В ночь с 20 на 21 июля здесь произошло убийство.

- 38-летний мурманчанин проживал в металлической бытовке с 35-летним знакомым. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт – потерпевший начал оскорблять обвиняемого. Разозлившись, злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область груди. От полученного телесного повреждения последний скончался на месте преступления, - рассказал старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Виновник трагедии не отрицает факт смерти знакомого, но отрицает, что убил его умышленно. Тем не менее следователями собрано достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU