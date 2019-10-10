2019-10-10T11:10:36+03:00
Происшествия

Два кубинца попадут в колонию за попытку пересечь границу в Печенгском районе

Иностранцы пытались без нужных документов попасть в Норвегию через Мурманскую область
Мария ПАШЕНКОВА
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Кубинцев задержали у российско-норвежской границы: в королевство они хотели бежать за лучшей жизнью.Кубинцев задержали у российско-норвежской границы: в королевство они хотели бежать за лучшей жизнью.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В Печенгском районе задержали двух жителей Кубы, которые через Мурманскую область пытались попасть в Норвегию.

Поймали их 4 июля. Как сообщили пограничники, иностранцы прошли участок рубежа инженерно-технических сооружений пограничной службы в приграничном участке в Никеле, и добрались до границы. Но там их задержали. Мужчины рассказали, что хотели найти лучшую жизнь в королевстве.

Кубинцы получили обвинение в нарушение ч.3 ст.30 ч.3 ст.322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения).

- Как, на стадии расследования уголовного дела, так и в ходе в ходе судебного разбирательства граждане признали себя виновными в совершении указанного преступления, в содеянном раскаялись. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание подсудимым в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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