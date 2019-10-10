2019-10-10T08:31:10+03:00
Звезды

В Мурманске откроется первый городской фестиваль духовной музыки

Главным гостем мероприятия станет ансамбль из Москвы
Наталья ЛОБАНОВА
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На фестивале пройдут концерты, выставки и мастер-класс по колокольному звону. Фото: vk.com/lendk51.На фестивале пройдут концерты, выставки и мастер-класс по колокольному звону. Фото: vk.com/lendk51.
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В Мурманске 12 и 13 октября пройдет первый открытый городской фестиваль духовной музыки «Под Сенью Трифона».

Мероприятие проводится региональным культурным центром «Рябиновый край» при поддержке Мурманской и Мончегорской епархии. Исполнять духовные мелодии на фестивале будут ансамбли церковных воскресных школ, приходские и творческие коллективы Кольского края, а также московский коллектив «ИХТИС».

- 12 октября зрителей ждет концерт юных солистов, ансамблей-исполнителей духовной музыки «Под Покровом Богородицы». Музыкальное мероприятие состоится в Детской школе искусств № 3. Также в этот день пройдет мастер-класс по колокольному звону в Храме Святого князя Владимира, - рассказывает председатель совета национального культурного центра «Рябиновый край» Данилина Наталья.

На следующий день, 13 октября, в Мурманском колледже искусств можно будет увидеть различные выставки на церковную тему. Здесь же с концертной программой выступит Ансамбль «ИХТИС» из Москвы. Коллектив исполнит музыкальные произведения православных народов мира. В их репертуаре произведения на русском, сербском, болгарском, грузинском, церковнославянском, греческом языках и на латыни.

Всех желающих ждут на фестивале, который позволит сполна насладиться церковной музыкой и отдохнуть душой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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