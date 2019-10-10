В Мурманске откроется первый городской фестиваль духовной музыки
В Мурманске 12 и 13 октября пройдет первый открытый городской фестиваль духовной музыки «Под Сенью Трифона».
Мероприятие проводится региональным культурным центром «Рябиновый край» при поддержке Мурманской и Мончегорской епархии. Исполнять духовные мелодии на фестивале будут ансамбли церковных воскресных школ, приходские и творческие коллективы Кольского края, а также московский коллектив «ИХТИС».
- 12 октября зрителей ждет концерт юных солистов, ансамблей-исполнителей духовной музыки «Под Покровом Богородицы». Музыкальное мероприятие состоится в Детской школе искусств № 3. Также в этот день пройдет мастер-класс по колокольному звону в Храме Святого князя Владимира, - рассказывает председатель совета национального культурного центра «Рябиновый край» Данилина Наталья.
На следующий день, 13 октября, в Мурманском колледже искусств можно будет увидеть различные выставки на церковную тему. Здесь же с концертной программой выступит Ансамбль «ИХТИС» из Москвы. Коллектив исполнит музыкальные произведения православных народов мира. В их репертуаре произведения на русском, сербском, болгарском, грузинском, церковнославянском, греческом языках и на латыни.
Всех желающих ждут на фестивале, который позволит сполна насладиться церковной музыкой и отдохнуть душой.
ИСТОЧНИК KP.RU