В Мурманской области нашли убийцу апатитчанина спустя 15 лет

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-09T18:07:05+03:00

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Иногда расследование преступлений затягивается на долгие годы, пока злоумышленник разгуливает на свободе и остается безнаказанным. Так и заполярные следователи целых 15 лет не могли найти убийцу местного жителя. И только в этом году сделали это.

В октябре 2004 года в Апатитах обнаружили труп 64-летнего северянина. Тело мужчины было покрыто телесными повреждениями, которые ему явно причинил кто-то другой. Умер он от черепно-мозговой травмы.

Преступление много лет оставалось не раскрытым. Полицейские и следователи осмотрели множество видеозаписей, на которых мог попасться преступник, опрошено более 150 человек, которые могли быть причастны к этому делу. Но расследование уголовного дела осложнялось тем, что большинство возможных очевидцев вели асоциальный образ жизни, и за это время многие из них скончались. Тем не менее, следователям удалось выйти на нового свидетеля. После его допроса наконец-то нашли преступника.

- Убийцей оказался 42-летний местный житель. Мужчина вину свою признал. Он пояснил, что избил потерпевшего до смерти за то, что тот не хотел распивать с ним спиртные напитки, - пояснила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Теперь северянину грозит до 15 лет лишения свободы по статье 111 Уголовного кодекса РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU