Состоялась премьера клипа Мити Фомина, снятого на ледоколе "50 лет Победы"

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-09T16:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько месяцев назад певец Митя Фомин со съемочной группой побывал на ледоколе "50 лет Победы". В то время атомоход не был занят на туристических рейсах, а выполнял задачи в Карском море.

Но и такие пейзажи подошли для работы над клипом. Его снимали на песню "На вершине мира". В кадре появляются не только певец, но и артисты балета: премьер Большого театра Денис Родькин и балерина и Элеонора Севенард.

- На ледоколе мы снимали практически круглосуточно, стараясь не упускать любой возможности сделать красивый кадр. В клип, разумеется, вошло не все, - рассказал в своем Instagram Митя Фомин. - Хочется поблагодарить экипаж ледокола “50 лет Победы” и лично Олега Щапина, капитана ледокола “50 лет Победы”, заслуженного работника транспорта РФ, почетного полярника, за то, что сделали это путешествие незабываемым и помогли выпустить видео таким, каким мы его задумывали.

За двое суток только на YouTube клип набрал под сотню просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU