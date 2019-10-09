Состоялась премьера клипа Мити Фомина, снятого на ледоколе "50 лет Победы"
Несколько месяцев назад певец Митя Фомин со съемочной группой побывал на ледоколе "50 лет Победы". В то время атомоход не был занят на туристических рейсах, а выполнял задачи в Карском море.
Но и такие пейзажи подошли для работы над клипом. Его снимали на песню "На вершине мира". В кадре появляются не только певец, но и артисты балета: премьер Большого театра Денис Родькин и балерина и Элеонора Севенард.
- На ледоколе мы снимали практически круглосуточно, стараясь не упускать любой возможности сделать красивый кадр. В клип, разумеется, вошло не все, - рассказал в своем Instagram Митя Фомин. - Хочется поблагодарить экипаж ледокола “50 лет Победы” и лично Олега Щапина, капитана ледокола “50 лет Победы”, заслуженного работника транспорта РФ, почетного полярника, за то, что сделали это путешествие незабываемым и помогли выпустить видео таким, каким мы его задумывали.
За двое суток только на YouTube клип набрал под сотню просмотров.
ИСТОЧНИК KP.RU