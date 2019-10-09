2019-10-09T16:35:11+03:00
Общество

В Кировске в бушующую метель посадили сотню елей и сосен

Вьюга не заставила жителей изменить свои планы
Наталья ЛОБАНОВА
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Местная спортивная школа сделала "зеленый" подарок городуМестная спортивная школа сделала "зеленый" подарок городу
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8 октября, на пороге приближающейся зимы, северяне решили озеленить Кировск. Одно из местных предприятий, которое занимается стройкой горнолыжного подъемника в столице горняков, и местная спортивная школа по горнолыжному спорту высадили 100 хвойных деревьев.

На улицах в этот день разыгрался сильный ветер, шел снег, но это не остановило кировчан. Укутавшись в теплую одежду и взяв по лопате, они отправились сажать ели и сосны около городского Дома культуры.

- В Кировске что самое главное? Вырастить горнолыжника, построить подъемник и посадить елочки. Такой «зеленый» подарок мы дарим городу в честь 70-летнего юбилея нашей спортивной школы олимпийского резерва, - поясняет директор Кировской СШОР Екатерина Дружинина.

Некоторые пользователи в соцсетях возмущаются таким озеленением.

- То красят в дождь, то асфальт кладут в снег, а вчера в метель высаживали ели, - пишут в одном из сообществ "Вконтакте".

Но оказалось, что хвойные деревья можно сажать не только в теплый сезон.

- Ели и сосны с закрытой корневой системой, которые изначально были выращены в горшках, сажают весной, летом и осенью, но до устойчивого замерзания почвы. Нет ничего страшного в том, что растения посадили в непогоду, - рассказала "КП" и.о. руководителя Кировского лесничества Дарья Палкина.

Остается надеяться, что маленькие деревца с иголками переживут морозные дни и будут радовать местных жителей долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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