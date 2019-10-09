Мончегорцам предлагают самим придумать дизайн городских остановок

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-09T15:50:46+03:00

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По настоящему народным решили сделать свой город власти Мончегорска. В администрации предложили жителям самим придумать, какими должны быть остановочные комплексы, и объявили конкурс дизайн-проектов «Раскрась свой город». Принять в нем участие могут все мончегорцы старше 14 лет.

Эскиз будущего оформления остановочного комплекса можно представить на бумаге или картоне формата А3 или А2, либо на цифровом носители. Главное, чтобы работа была пропорциональна изобразительной плоскости остановок, размеры которой 2 на 4 метра. И, конечно, хотелось бы, чтобы дизайн-проект содержал собирательный образ Мончегорска. Работы принимаются до 1 ноября в Детской школе искусств имени В.И. Воробья по адресу Строительный проезд, 1.

- Несмотря на то, что конкурс был объявлен еще 23 сентября, пока нам не принесли ни одного дизайн-проекта. Но, думаю, что в ближайшее время ситуация поменяется. Очень много звонков с уточняющими вопросами поступает от жителей, - говорит директор Детской школе искусств имени В.И. Воробья Елена Васьянова.

Какие из работ достойны воплощения в жизнь, решат в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU