В Мурманске рыбу будут обрабатывать от бактерий ионизацией

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-09T14:21:28+03:00

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8 октября центр разработки и внедрения технологий «Теклеор» представил рыбохозяйственному комплексу Мурманской области свою новинку, увеличивающую сроки хранения даров моря. Руководители компании предложили использовать для обработки рыбы ионизирующее облучение, которое не позволит ей быстро портиться из-за бактерий.

Несмотря на развитие технологий, на пути от выгрузки до потребления теряется более четверти от всего вылова. Бактериальная порча рыбы и морепродуктов считается основной причиной, почему часть морепродуктов отправляются в мусорку. К тому же, как показывают проверки, даже рыба в магазине не всегда оказывается чистой.

- Обработка ионизацией в последние годы стала самым подходящим методом решения проблем среди других методов консервации. Сейчас мы пробуем заинтересовать рыбопромышленные предприятия в регионе в подобной технологии. Ведь ее применение способствует гибели патогенных микроорганизмов, тем самым продлевая сроки хранения продукции, - сообщают в министерстве рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU