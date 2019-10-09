Санитарка и заведующий патологоанатомического отделения в Апатитах, где перепутали покойников, получили выговор

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-09T12:28:03+03:00

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В Апатитско-Кировской центральной городской больнице этим летом произошла неприятная история. Здесь перепутали тела трех женщин. Двух успели похоронить в могилах под чужими именами, родственники третьей заметили, что им дали не тот труп.

Проверка показала, что виновата в случившемся санитарка - она перепутала бирки и не стала проверять, правильно ли их повесила.

- Санитарка и заведующий патологоанатомическим отделением больницы получили наказание в виде выговора. Также медицинское учреждение оплатило затраты на повторное захоронение тел - 84 тысячи рублей, - рассказала "КП" старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Также родные одной из женщин обратились в начале сентября в Апатитский городской суд с требование возместить моральный ущерб от случившегося. Приговор должен быть оглашен в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU