1,5 часа в день: Мурманчанам разрешили посещать Центр временного содержания животных

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-09T12:37:34+03:00

Теперь искать питомцев и следить за деятельностью учреждения станет проще

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Казалось, сфера деятельности у сотрудников мурманского Центра временного содержания животных и зоозащитников одна, но наладить диалог не получается. Волонтеров раньше не рады были видеть в стенах муниципального учреждения.

Собственно говоря, хозяевам пропавших животных тоже было непросто попасть за забор ЦВСЖ, но после обращения руководителя комитета по ветеринарии Мурманской области Алексея Касаткина ситуация, кажется, изменилась в лучшую сторону.

- Посещение граждан и волонтеров с целью просмотра животных определено: с 10:00 до 11:30 с понедельника по пятницу, - сообщили о принятом решение в «группе ММУП «Центр временного содержания животных» г. Мурманск».

Желающим побывать в застенках учреждения теперь обеспечен свободный доступ в места содержания отловленных собак и кошек. Правда, всего полтора часа в день. Но это точно лучше, чем ничего.

ИСТОЧНИК KP.RU