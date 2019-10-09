2019-10-09T12:01:25+03:00
Общество

В Мурманске пожар на опоре ЛЭП оставил без электричества две улицы

Северяне остались без света из-за загоревшейся деревянной опоры
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Без электричества оказались дома на улице Ручьевой и БоровойБез электричества оказались дома на улице Ручьевой и БоровойФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Поесть не приготовить, компьютер не включить и даже чаю не попить. Никому не понравится сидеть без света. Сегодня в заполярной столице пожар на одной из деревянных опор оставил без электричества жильцов 15 домов, расположенных недалеко от Нижнеростинского шоссе.

- Загорелась деревянная опора №2. Пришлось отключить трансформаторную подстанцию-2 и обесточить ряд объектов. Сейчас на место происшествия выехала аварийная бригада. Электрики должны устранить неполадки в течение нескольких часов, - рассказал специалист центра обслуживания клиентов АО «МОЭСК» Мария Павлюкевич.

Электроснабжение отсутствует в домах №20, 22 и 12 по улице Ручьевой, а также в домах 21, 51, 49, 50, 43а, 58, 38, 38а, 40а, 30а, 31 и 41/2 по улице Боровой,

Остается надеяться, что специалисты решат проблему как можно скорее, и свет вернется в дома мурманчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 октября Североморск простится с погибшей в страшной аварии семьей
Мурманчан приглашают на конкурс «Студент года»
Магазин в Ревде заплатит штраф за то, что хотел взять кассиром мужчину, а не женщину
Следователи задержали пьяного водителя, из-за которого погиб второклашка из Полярного
Для многодетных семей из Мурманска открылось единое окно в МФЦ
Завершены поиски пропавшего в Мурманске девятилетнего мальчика
77 лет спустя: В Североморске торжественно захоронили останки летчика Сергея Филиппова
В Мурманской области пройдет общее родительское собрание по профориентации молодежи
Рыбаки из Умбы незаконно наловили лосося на полмиллиона рублей
Стало известно, от чего умер мужчина у железной дороги в Мурманске
В Мурманской области 14 октября отключат аналоговое телевидение
На дороге к аэропорту "Мурманск" машину "боднул" в бок лось
Мурманчанин дома мастерил оружие и хранил наркотики
Скелет Левиафана, который выкупил богач из Москвы, может вернуться в Териберку
Мурманчанка, убившая дочку сразу после родов, через 8 лет отправится в колонию на 1,5 года
Мурманским дорожникам выписали штраф в 100 тысяч рублей за плохое содержание дорог
В Мурманске первый официальный заморозок
В Мурманске 9-летний мальчик ушел из школы в неизвестном направлении, его ищут уже сутки-
Житель Астрахани собрался на заработки в Мурманск, но вместо этого избил спящую супружескую пару
Одна из крупнейших девелоперских компаний России заинтересовалась проектом "Новый Мурманск"
В России строят новое судно, которое поднимет затонувший плавдок-50 в Росляково
В октябре состоится премьера сериала "Полярный 17", который снимали в Кировске
Ура-Губа в Мурманской области отметила 155-летний юбилей
Семья из Мурманской области пострадала в аварии из-за заснувшего водителя