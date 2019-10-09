В Мурманске пожар на опоре ЛЭП оставил без электричества две улицы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-09T12:01:25+03:00

Без электричества оказались дома на улице Ручьевой и Боровой Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Поесть не приготовить, компьютер не включить и даже чаю не попить. Никому не понравится сидеть без света. Сегодня в заполярной столице пожар на одной из деревянных опор оставил без электричества жильцов 15 домов, расположенных недалеко от Нижнеростинского шоссе.

- Загорелась деревянная опора №2. Пришлось отключить трансформаторную подстанцию-2 и обесточить ряд объектов. Сейчас на место происшествия выехала аварийная бригада. Электрики должны устранить неполадки в течение нескольких часов, - рассказал специалист центра обслуживания клиентов АО «МОЭСК» Мария Павлюкевич.

Электроснабжение отсутствует в домах №20, 22 и 12 по улице Ручьевой, а также в домах 21, 51, 49, 50, 43а, 58, 38, 38а, 40а, 30а, 31 и 41/2 по улице Боровой,

Остается надеяться, что специалисты решат проблему как можно скорее, и свет вернется в дома мурманчан.

ИСТОЧНИК KP.RU