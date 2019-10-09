10 октября Североморск простится с погибшей в страшной аварии семьей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-09T11:55:42+03:00

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Спустя шесть дней после того, как на 11 километре автоподъезда к флотской столицы произошла настоящая трагедия, Североморск прсотится с семьей Такидзе. Напомним, около 18:00 Елена и Тимур вместе с 1,5-годовалым сынишкой Платоном возвращались из Мурманска домой. По неустановленной причине их BMW выехал на встречную полосу прямо под грузовик Volvo. Все трое погибли. Уже на следующий день после аварии друзья семьи Такидзе объявили сбор средств для помощи близким Елены и Тимура.

- Уважаемые североморцы! Хотим сказать спасибо всем неравнодушным, всем, кто не остался в стороне в такой тяжелый момент в жизни родных и близких погибших! – написала в соцсетях Елена Бояршинова и сообщила о дате и времени похорон: Леночку, Тимура и малыша Платошу проводим в последний путь в четверг, 10 октября. В 12:30 в Храме Святого Архистратига Михаила в Росляково состоится отпевание. С 11:30 до 11:50 всех, кто хочет попрощаться с этой замечательной семьей, будет ждать автобус возле арочного зала на Северной Заставе! Поминки пройдут в кафе «Дружба» в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU