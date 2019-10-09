Магазин в Ревде заплатит штраф за то, что хотел взять кассиром мужчину, а не женщину

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-09T10:00:33+03:00

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Какие только списки профессий не делают: те, что появились в последнее время, неактуальных. И даже такие, что не подходят для женщин. Хотя справедливости ради стоит добавить, что недавно их стало меньше.

При этом в вакансиях работодателям стоит быть осторожными. Так, если можно указать, что нужен специалист с высшим образованием или определенными навыками, можно, то писать, что требуется женщина или мужчина - уже нельзя. Даже если речь идет о грузчике или мастере маникюра.

Владельцы магазина в Ревде на личном опыте узнали про такие ограничения. Они искали нового кассира, и в объявлении указали, что требуется только мужчина. Такой промах заметили в прокуратуре.

- Трудовой кодекс Российской Федерации и Закон «О занятости населения в Российской Федерации» запрещают дискриминацию в сфере труда и распространение информации о свободных рабочих местах, содержащей сведения об установлении преимуществ в зависимости от пола. Внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении управляющего магазином возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 13.11.1 КоАП РФ, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для юридических лиц такое нарушение влечет штраф до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU