Следователи задержали пьяного водителя, из-за которого погиб второклашка из Полярного

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-09T09:38:14+03:00

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Вечером 14 сентября в Костроме произошла страшная авария. Семья из Полярного - папа, мама и 8-летний Максим вернулись из заграничного отпуска и на машине ехали домой. В их Lada Xray на улице Костромская врезалась Toyota. За рулем был 31-летний местный житель.

Как показала экспертиза, он был в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени... Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку. За жизнь Максима боролись, но он умер на месте.

- Следователем регионального Следственного комитета в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве. - В ближайшее время пострадавшая в ДТП мама ребенка будет принята на личном приеме исполняющим обязанности руководителя следственного управления области. Ход расследования уголовного дела находится на контроле.

Виновник аварии свою вину отрицать не стал. Как рассказали местные жители, на месте ДТП он говорил, что поссорился с любимой женщиной и сел на эмоциях за руль.

Костромчанину за вождение в пьяном виде и гибель ребенка грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU