2019-10-09T09:38:14+03:00
Происшествия

Следователи задержали пьяного водителя, из-за которого погиб второклашка из Полярного

Мальчик возвращался с родителями из отпуска
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Из-за пьяного 31-летнего водителя оборвалась жизнь 8-летнего Максима из Полярного.Из-за пьяного 31-летнего водителя оборвалась жизнь 8-летнего Максима из Полярного.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Вечером 14 сентября в Костроме произошла страшная авария. Семья из Полярного - папа, мама и 8-летний Максим вернулись из заграничного отпуска и на машине ехали домой. В их Lada Xray на улице Костромская врезалась Toyota. За рулем был 31-летний местный житель.

Как показала экспертиза, он был в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени... Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку. За жизнь Максима боролись, но он умер на месте.

- Следователем регионального Следственного комитета в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве. - В ближайшее время пострадавшая в ДТП мама ребенка будет принята на личном приеме исполняющим обязанности руководителя следственного управления области. Ход расследования уголовного дела находится на контроле.

Виновник аварии свою вину отрицать не стал. Как рассказали местные жители, на месте ДТП он говорил, что поссорился с любимой женщиной и сел на эмоциях за руль.

Костромчанину за вождение в пьяном виде и гибель ребенка грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 октября Североморск простится с погибшей в страшной аварии семьей
В Мурманске пожар на опоре ЛЭП оставил без электричества две улицы
Мурманчан приглашают на конкурс «Студент года»
Магазин в Ревде заплатит штраф за то, что хотел взять кассиром мужчину, а не женщину
Для многодетных семей из Мурманска открылось единое окно в МФЦ
Завершены поиски пропавшего в Мурманске девятилетнего мальчика
77 лет спустя: В Североморске торжественно захоронили останки летчика Сергея Филиппова
В Мурманской области пройдет общее родительское собрание по профориентации молодежи
Рыбаки из Умбы незаконно наловили лосося на полмиллиона рублей
Стало известно, от чего умер мужчина у железной дороги в Мурманске
В Мурманской области 14 октября отключат аналоговое телевидение
На дороге к аэропорту "Мурманск" машину "боднул" в бок лось
Мурманчанин дома мастерил оружие и хранил наркотики
Скелет Левиафана, который выкупил богач из Москвы, может вернуться в Териберку
Мурманчанка, убившая дочку сразу после родов, через 8 лет отправится в колонию на 1,5 года
Мурманским дорожникам выписали штраф в 100 тысяч рублей за плохое содержание дорог
В Мурманске первый официальный заморозок
В Мурманске 9-летний мальчик ушел из школы в неизвестном направлении, его ищут уже сутки-
Житель Астрахани собрался на заработки в Мурманск, но вместо этого избил спящую супружескую пару
Одна из крупнейших девелоперских компаний России заинтересовалась проектом "Новый Мурманск"
В России строят новое судно, которое поднимет затонувший плавдок-50 в Росляково
В октябре состоится премьера сериала "Полярный 17", который снимали в Кировске
Ура-Губа в Мурманской области отметила 155-летний юбилей
Семья из Мурманской области пострадала в аварии из-за заснувшего водителя