2019-10-09T10:02:55+03:00
Общество

Мурманчан приглашают на конкурс «Студент года»

Заявки на участие принимаются до 5 ноября
Наталья ЛОБАНОВА
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Победителей конкурса наградят именными стипендиями мэра городаПобедителей конкурса наградят именными стипендиями мэра городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Заполярья начался прием заявок на конкурс «Студент года». Для участия в соревновании приглашают студентов в возрасте до 25 лет, которые обучаются на очной форме в Мурманске.

- Конкурс представляет собой ряд испытаний, которые северяне будут проходить с ноября 2019 по май 2020 года. Здесь участникам нужно будет проявить себя и свои способности в различных областях: учебе, спорте, творчестве, общественно-полезной деятельности, - сообщают в администрации Мурманска.

Традиционно определят трех победителей, которые на протяжении следующего учебного года будут получать именные стипендии мэра города.

Участвовать в конкурсе не могут студенты, имеющие академическую задолженность, выпускники и те, кто уже получал звание «Лучшего студента».

Заявки на участие принимаются до 5 ноября. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам (8152) 45-35-57 или 45-43-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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