В Мурманской области пройдет общее родительское собрание по профориентации молодежи

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-08T17:36:42+03:00

На мероприятии северяне узнают, куда стоит пойти учиться и работать их детям

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Комитет по труду и занятости населения Мурманской области проводит 10 октября региональное родительское собрание на тему «Рынок труда и профессиональное самоопределение молодежи». На встречу приглашаются родители старшеклассников.

- В рамках мероприятия специалисты поведают о том, какие профессии сейчас востребованы в регионе, расскажут о современных требованиях работодателей и особенностях трудоустройства для молодых северян. Также на собрании обсудят вопросы профессионального самоопределения в юношеском возрасте, правила осознанного выбора работы, - сообщают в комитете по труду и занятости населения Мурманской области.

Родителям представят информацию об образовательных организациях региона. Посетить подобное собрание они смогут в любом центре занятости населения Кольского края. Там же можно уточнить время начала мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU