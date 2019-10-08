2019-10-08T16:55:30+03:00
Происшествия

Рыбаки из Умбы незаконно наловили лосося на полмиллиона рублей

Мужчинам светит до пяти лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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Северяне надеялись избежать наказания за вылов ценной рыбыСеверяне надеялись избежать наказания за вылов ценной рыбыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Двое жителей поселка Умба отправились на рыбалку, поставив сети в местном водоеме. Они надеялись, что за незаконную добычу рыбы полиция их не поймает. Но стражи порядка 31-летнего и 29-летнего мужчин задержали.

- На реке Умба, которая является местом нереста и миграции лосося, молодые люди установили ставные сети, выловив одного атлантического лосося. В ходе беседы браконьеры пояснили полицейским, что знали об уголовной ответственности за ловлю рыбы ценных пород, однако надеялись избежать наказания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На северян завели дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ. Теперь им грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет. Сейчас нарушители находятся под подпиской о невыезде, их орудия промысла и добытого лосося забрали.

На реке Умба задержали браконьеров.Видео: пресс-служба УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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