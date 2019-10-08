Мурманчанин дома мастерил оружие и хранил наркотики

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-08T14:24:39+03:00

У мужчины нашли гашиш, марихуану и три пистолета с патронами

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Мурманский оружейный наркодилер ходил по очень тонкому льду, надеясь не попасться полиции. Но в итоге его преступные дела все же закончились судом.

По версии следствия, вечером 1 марта мужчина продал за две тысячи рублей жителю областного центра наркотики в крупном размере. В тот же день сотрудники полиции его задержали. Стражи порядка выяснили, что долгое время у себя дома он незаконно хранил наркотические средства: первитин, гашиш, марихуану. Помимо этого в квартире и в автомобиле злоумышленника нашли три пистолета, которые тот смастерил сам из имеющегося у него оружия.

Правоохранительные органы забрали у северянина и наркотики, и пистолеты, пригодные для стрельбы. Дома у мужчины нашли также 181 патрон.

- Мурманчанина обвинили в совершении ряда преступлений по статьям 228.1, 228, 222 и 223 Уголовного кодекса РФ. В ходе расследования дела мужчина вину признал полностью, способствовал раскрытию преступлений. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре города Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU