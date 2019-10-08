Мурманчанка, убившая дочку сразу после родов, через 8 лет отправится в колонию на 1,5 года
Первомайский суд города Мурманска 8 октября вынес приговор 33-летней мурманчанке, совершившей ужасное преступление.
В июле этого года женщина родила дома здоровую девочку. Это был ее третий ребенок: в семье воспитываются девочка и мальчик. Сразу, как была обрезана пуповина, мать утопила крошку в ванне, а потом завернула тельце в тряпку и выкинула в мусорку. В баке мусоропровода труп нашел дворник.
Свой поступок женщина объяснила тем, что у нее не было средств растить еще одного ребенка. Да и родила она его не от мужа, отчего тот ушел из семьи. Женщина признала вину и сама сдалась правоохранителям. Ее детей забрали в соццентр.
Мурманчанке грозило до пяти лет лишения свободы. Но приговор оказался мягче.
- Первомайский районный суд Мурманска приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На основании ст. 82 УК РФ отбывание наказание отсрочено до достижения несовершеннолетних детей, 2012 и 2013 годов рождения, 14-летнего возраста, - сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.
ИСТОЧНИК KP.RU