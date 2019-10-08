2019-10-08T15:16:25+03:00
Происшествия

Мурманчанка, убившая дочку сразу после родов, через 8 лет отправится в колонию на 1,5 года

Суд смягчил наказание северянке, которая выбросила новорожденного в мусоропровод
Ника СВЕТЛОВА
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Северянка отправится в колонию после того, как двоим другим детям исполнится 14 лет.Северянка отправится в колонию после того, как двоим другим детям исполнится 14 лет.Фото: Людмила ШЕКА
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Первомайский суд города Мурманска 8 октября вынес приговор 33-летней мурманчанке, совершившей ужасное преступление.

В июле этого года женщина родила дома здоровую девочку. Это был ее третий ребенок: в семье воспитываются девочка и мальчик. Сразу, как была обрезана пуповина, мать утопила крошку в ванне, а потом завернула тельце в тряпку и выкинула в мусорку. В баке мусоропровода труп нашел дворник.

Свой поступок женщина объяснила тем, что у нее не было средств растить еще одного ребенка. Да и родила она его не от мужа, отчего тот ушел из семьи. Женщина признала вину и сама сдалась правоохранителям. Ее детей забрали в соццентр.

Мурманчанке грозило до пяти лет лишения свободы. Но приговор оказался мягче.

- Первомайский районный суд Мурманска приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На основании ст. 82 УК РФ отбывание наказание отсрочено до достижения несовершеннолетних детей, 2012 и 2013 годов рождения, 14-летнего возраста, - сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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