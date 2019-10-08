Мурманским дорожникам выписали штраф в 100 тысяч рублей за плохое содержание дорог

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-08T15:30:53+03:00

После вмешательства прокуратуры они быстро привели все в порядок

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Прокуратура Первомайского округа Мурманска проверила госучреждение «Управление дорожного хозяйства», которое несет ответственность за содержание автодорог на территории заполярной столицы.

В ходе проверки ведомство обнаружило массу нарушений. Оказалось, что городские дороги попросту не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения, а также нормам содержания автодорог.

Учитывая характер и степень нарушений, прокуратура возбудила в отношении «Управления дорожного хозяйства» дело по части 1 статьи 12.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

- Мировой судья признал бюджетное учреждение «УДХ» виновным. Организации назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Также руководителя предприятия призвали устранить нарушения в сфере дорожной безопасности, - сообщают в прокуратуре Первомайского административного округа Мурманска.

После вмешательства правоохранительных органов участки дорог в районе улиц Кооперативной, Орликовой и Беринга в Мурманске привели в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU