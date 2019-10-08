Житель Астрахани собрался на заработки в Мурманск, но вместо этого избил спящую супружескую пару

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-08T10:35:59+03:00

В отместку его с серьезными травмами выкинули на улицу

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Житель Астрахани мог бы из своего теплого города уехать в Мурманск на солидные заработки. Но вместо денег он увидел больничную койку.

Мужчина пришел в гости к другу, который живет в Кировском районе. Вместе они хотели обсудить поездку в Заполярье. Вот только беседа стала чересчур эмоциональной и переросла в драку. В нее влезла даже жена хозяина дома.

Гостя выгнали, но он не успокоился, а пошел к еще одному другу. Вместе они решили, что надо отмстить обидчику. Выпив для храбрости, друзья пошли на дело.

- Ночью они проникли в жилище и стали избивать спящую супружескую пару, при этом имитируя звук затвора пистолета автомобильным прикуривателем для устрашения. Опасаясь за себя и жену, фигурант нанес им несколько сильных ударов руками по голове и туловищу, вынес их из своей квартиры во двор и положил на землю. Проходивший мимо очевидец обнаружил пострадавших и вызвал скорую помощь, - сообщает УМВД по Астраханской области.

Избитые астраханцы получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы ребер и челюстей, повреждения внутренних органов, травмы грудной клетки и конечностей. Теперь им предстоит долгое лечение. Все трое участников драки получили уголовные дела. Хозяин дома - за причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, завершено. Потерпевшие - за нарушение неприкосновенности жилища.

ИСТОЧНИК KP.RU