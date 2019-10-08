В России строят новое судно, которое поднимет затонувший плавдок-50 в Росляково
Воды Баренцева моря и Кольского залива хранят немало затонувших судов. В свое время началась большая программа по поднятию таких объектов. Но не все можно достать со дна. Например, чтобы это сделать с плавдоком-50, который 30 октября прошлого года затонул 82-м заводе в Росляково, нужно построить новое судно.
Таким проектом 23570 занимается Крыловский государственный научный центр. Это будет универсальное средство подъема для работы с затонувшими объектами различного типа, в том числе и тех, что представляют угрозу. Еще одной его миссией будет освоение нефтегазовых ресурсов на шельфе.
- Приступить к строительству планируют в 2020-х годах. Судно построят в единственном экземпляре, оно будет базироваться на Кольском полуострове, - сообщает сайт Mil.Press FlotProm.
Плавдок-50 и ряд подлодок станут первыми объектами, которые поднимет новое судно.
ИСТОЧНИК KP.RU