В России строят новое судно, которое поднимет затонувший плавдок-50 в Росляково

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-08T09:30:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Воды Баренцева моря и Кольского залива хранят немало затонувших судов. В свое время началась большая программа по поднятию таких объектов. Но не все можно достать со дна. Например, чтобы это сделать с плавдоком-50, который 30 октября прошлого года затонул 82-м заводе в Росляково, нужно построить новое судно.

Таким проектом 23570 занимается Крыловский государственный научный центр. Это будет универсальное средство подъема для работы с затонувшими объектами различного типа, в том числе и тех, что представляют угрозу. Еще одной его миссией будет освоение нефтегазовых ресурсов на шельфе.

- Приступить к строительству планируют в 2020-х годах. Судно построят в единственном экземпляре, оно будет базироваться на Кольском полуострове, - сообщает сайт Mil.Press FlotProm.

Плавдок-50 и ряд подлодок станут первыми объектами, которые поднимет новое судно.

ИСТОЧНИК KP.RU