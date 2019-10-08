Ура-Губа в Мурманской области отметила 155-летний юбилей

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-08T08:26:35+03:00

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В прошедшую субботу, 5 октября, село Кольского района Ура-Губа отпраздновало свое 155-летие. Местные жители отметили торжество народными гуляньями, а главным сюрпризом для гостей праздника стало угощение: настоящая поморская уха, сваренная из нескольких видов рыб, и бутерброды с малосольной семгой. Деликатесов хватило на всех.

С юбилеем Ура-Губу поздравили депутаты региональной Думы.

- Этот юбилей – событие не только для жителей Ура-Губы, но и для всего Заполярья, – подчеркнул председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - Жить, работать в суровых северных условиях весьма непросто. Здесь, как нигде, ценятся теплота, поддержка, терпение, душевность. Низкий поклон старожилам, всем, кто многие годы живет и трудится во имя развития, процветания родной земли.

Депутаты пожелали северянам успехов, процветания, благополучия и вручили залуженные награды регионального парламента.

В завершении праздника небо над поселком озарил большой красивый салют.

ИСТОЧНИК KP.RU