2019-10-07T16:50:11+03:00
Происшествия

Житель Зеленоборского ограбил дачу пенсионерки и украл у нее еду

Мужчина рассчитывал на добычу посолиднее, но в доме ее не было
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Мужчине грозит лишение свободы до пяти летМужчине грозит лишение свободы до пяти летФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Некоторые честным трудом зарабатывать никак не хотят, а идут уже протоптанной дорожкой и промышляют грабежом. Но нерадивые воры зачастую попадают в руки полиции.

Так, один северянин решил раздобыть немного денег и отправился грабить частную дачу в поселке Княжая Губа. Он разбил окно и забрал вещи, хранившиеся на веранде, прихватив с собой и продукты питания. Не найдя больше ничего примечательного, грабитель сбежал.

Оказалось, что дачный дом принадлежит 67-летней жительнице поселка Зеленоборский. Пенсионерка обратилась в полицию, когда поняла, что ее имущество пропало.

Стражи порядка изъяли с места происшествия следы и отпечатки пальцев рук, а также опросили возможных свидетелей происшествия. По горячим следам сотрудникам уголовного розыска удалось задержать ранее судимого 57-летнего жителя поселка Зеленоборский.

- Мужчина сознался в преступлении и пояснил полицейским, что он давно нигде не работает, нуждается в деньгах. Рассчитывал найти на случайно выбранной даче что-нибудь ценное, чтобы затем продать. Но дорогостоящих вещей он не нашел и взял то, что попалось на глаза, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Квартиру северянина обыскали и вернули похищенное пенсионерке. В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «кража». Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из Мурманской области пострадала в аварии из-за заснувшего водителя
СКР: С путешественником из Санкт-Петербурга на Сейдозере произошел несчастный случай
Под Кандалакшей мальчик привел взрослых к месту, где утонул его отец
В Мурманске состоится премьера документального фильма "Сегодня на Мурманском направлении..."
Руководитель компании в Мурманской области из-за ссоры не выплатил сотруднику более 130 тысяч рублей
В Мурманске неизвестные обстреливают окна домов и машины
В районе Апатитов битумовоз столкнулся с грузовиком
От рака умерла жена капитана команды КВН "Сборная Снежногорска"
Мошенник из Волгограда украл у мурманских пенсионерок почти 200 тысяч рублей
Военная фотокарточка: В Мурманской области ищут родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну
Профессионалы займутся развитием Териберки
Мурманск занял 12 место в России по величине зарплат
В Мурманской области поднялась волна преображения городов
"Люди чудом спаслись": В Мурманске автобус вылетел на тротуар
Мурманчанин в баре лишился глаза и получил пулю, которая теперь останется у него в голове
В Мурманской области на выходных искали четырех пропавших девочек и мальчика
В Мурманской области появятся три новых арт-объекта
В Мурманске закончились поиски 17-летней студентки
Мурманчан просят помочь близким семьи, погибшей в страшном ДТП в Североморске
В Кандалакше украсят жилой дом граффити с лосем и медведем