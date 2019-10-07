Житель Зеленоборского ограбил дачу пенсионерки и украл у нее еду

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-07T16:50:11+03:00

Мужчина рассчитывал на добычу посолиднее, но в доме ее не было

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Некоторые честным трудом зарабатывать никак не хотят, а идут уже протоптанной дорожкой и промышляют грабежом. Но нерадивые воры зачастую попадают в руки полиции.

Так, один северянин решил раздобыть немного денег и отправился грабить частную дачу в поселке Княжая Губа. Он разбил окно и забрал вещи, хранившиеся на веранде, прихватив с собой и продукты питания. Не найдя больше ничего примечательного, грабитель сбежал.

Оказалось, что дачный дом принадлежит 67-летней жительнице поселка Зеленоборский. Пенсионерка обратилась в полицию, когда поняла, что ее имущество пропало.

Стражи порядка изъяли с места происшествия следы и отпечатки пальцев рук, а также опросили возможных свидетелей происшествия. По горячим следам сотрудникам уголовного розыска удалось задержать ранее судимого 57-летнего жителя поселка Зеленоборский.

- Мужчина сознался в преступлении и пояснил полицейским, что он давно нигде не работает, нуждается в деньгах. Рассчитывал найти на случайно выбранной даче что-нибудь ценное, чтобы затем продать. Но дорогостоящих вещей он не нашел и взял то, что попалось на глаза, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Квартиру северянина обыскали и вернули похищенное пенсионерке. В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «кража». Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU