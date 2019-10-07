В Мурманске состоится премьера документального фильма "Сегодня на Мурманском направлении..."

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-07T15:40:04+03:00

75 лет назад в этот день началась Петсамо-Киркенесская операция. Фото: topwar.ru

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7 октября - важный день в истории Мурманской области. Сегодня мы отмечаем 75 лет со дня Петсамо-Киркенесской операции, которая привела к разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье.

Подарком северянам к такой дате стал документальный фильм "Сегодня на Мурманском направлении..." от киностудии "Рек.А".

- В любой войне есть глобальные этапы и крупные операции, а есть события локальные, не получившие широкого отражения в исторических летописях. Именно о них рассказывает новый документальный фильм, - поясняют создатели ленты.

Отдельными страницами ленты станут история о государственной границе на хребте Муста-Тунтури и легенда, почему фашисты не смогли ее перейти. История о том, как единственная бомбардировка советскими самолетами в начале войны на две недели парализовала движение немецко-фашистских войск к фронту. Напомнят северянам и о конвое "БД-5", тайной военной операции подводного флота Германии в Кольском заливе в январе 1945 года.

Премьера состоится 7 сентября в кинотеатре "Мурманск". В конце октября 2019 года фильм "Сегодня на Мурманском направлении..." будет выпущен на DVD.

ИСТОЧНИК KP.RU