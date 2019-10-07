Руководитель компании в Мурманской области из-за ссоры не выплатил сотруднику более 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-07T15:20:18+03:00

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Далеко не все начальники предприятий отличаются добросовестностью. Так и руководитель транспортной организации в Заполярье решил, что зарплату своему работнику платить необязательно.

По версии следователей, начальник компании поссорился с одним из сотрудников. Недолго думая, руководитель сменил замки от входных дверей, чтобы тот не попал на работу. Так как работника не уволили, работодатель должен был оплатить вынужденный простой, допущенный по его вине. В итоге долг по зарплате перед сотрудником составил более 130 тысяч рублей.

- В отношении руководителя организации возбуждено дело по статье 145.1 Уголовного кодекса РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, сбор и закрепление доказательств. Следствие предпримет все нужные меры для возмещения причиненного ущерба, - сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU