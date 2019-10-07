В Мурманске неизвестные обстреливают окна домов и машины

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-07T16:04:54+03:00

У автомобиля стекло выдержало удар, а вот окно дома разбилось. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Пострадавшие жители считают, что выстрелы были сделаны из пневматического оружия

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На днях в столице Заполярья неизвестные хулиганы нашли себе забаву – обстреляли стекла легковой машины и окно дома на улице Баумана.

Так, 4 октября северный автолюбитель написал в соцсетях, что в его «ласточку» попали из пневмата.

- Выезжал со стоянки у магазина «Лента» на Кольский проспект в сторону 310 микрорайона. Получил выстрел из пневматики в стекло. Оно выдержало, но след остался, - рассказывает северянин.

Помимо этого, ночью 6 октября кто-то разбил окно в многоэтажке по улице Баумана.

- В 00.30 - 00.40 нам разбили окно из пневмата на улице Баумана, 4. Если кто-нибудь проезжал на машине в это время и есть видео с регистратора, пожалуйста, помогите найти этих преступников, - пишут в соцсетях жильцы дома.

Другие северяне считают, что удар был не от пневматического оружия, а от чего-то посильнее.

- Пневмат оставляет аккуратную дырочку с одной стороны и более широкую дырочку с другой. Я думаю, здесь калибром побольше выбили, - комментирует ситуацию мурманчанин Исмаил Кацман.

Что странно, в полицию поступило обращение от жителей дома № 2 на Баумана, а не дома № 4, и они отправились в правоохранительные органы только спустя сутки.

- Сегодня в 6 утра по Баумана, 2 поступило обращение в полицию. Сейчас на месте происшествия работает участковый. По автомобилю заявлений пока не поступало, - пояснил «КП» врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Сейчас остается надеяться, что хулиганов поймают и накажут по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU