2019-10-07T11:38:08+03:00
Происшествия

Мошенник из Волгограда украл у мурманских пенсионерок почти 200 тысяч рублей

Злоумышленник решил «заработать» на доверчивых северянках
Наталья ЛОБАНОВА
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Преступнику светит лишение свободы до пяти летПреступнику светит лишение свободы до пяти летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Молодой человек, приехавший в заполярную столицу из Волгограда на заработки, решил, что нормальная работа не для него. За короткое время пребывания на Севере 20-летний преступник уже успел обмануть пожилых северянок на 190 тысяч рублей.

В полицию Мурманска обратились сразу три местные жительницы.

86-летняя женщина рассказала стражам порядка, что ей позвонил незнакомец, который говорил голосом внука. Он сказал, что попал в беду и нужно заплатить за его спасение. Испуганная мурманчанка быстро передала 120 тысяч рублей для «освобождения» лже-родственника.

По аналогичной схеме злоумышленнику удалось обмануть 84-летнюю мурманчанку. За спасение племянника женщина отдала преступнику 70 тысяч рублей. А вот другую, 83-летнюю местную жительницу, ему провести не удалось. Мошенник представился ее племянником и попросил 500 тысяч рублей взаймы. Но бдительная женщина не поверила его словам и сообщила в полицию.

- Наши сотрудники смогли задержать мужчину. Им оказался безработный житель Волгоградской области. Молодой человек вину отрицать не стал и признался стражам порядка, что приехал в столицу Заполярья для заработка на доверчивых людях, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Мурманской области

В отношении преступника возбуждены дела по двум эпизодам статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» и «Покушение на мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мошенника собираются заключить под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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