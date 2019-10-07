Военная фотокарточка: В Мурманской области ищут родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-07T12:28:58+03:00

Останки нашли на горе Ганкашваара еще в 2016 году

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На территории Мурманской области и Республики Карелия находят много останков красноармейцев. Большую часть предают земле, так и не узнав имени бойца. Ведь найти жетон, который бы помог установить личность погибшего, - большая редкость.

Но поисковикам, работавшим в Лоухском районе, повезло: жетона при останках они не нашли, зато обнаружили фотокарточку красноармейца. И сейчас по ней ищут родственников, которые могли бы опознать мужчину.

- Солдат был найден в районе горы Ганкашваара еще в 2016 году поисковиками из объединения "Вель". Между частями зеркала был найден этот снимок. На нем солдат при погонах, что означает - он погиб после 1943 года. На ложке инициалы "Г. С. Т." На каске надпись "...даков Борис", - рассказывает группа "Наши герои. Никто не забыт!".

Может, старый снимок может стереть еще одно белое пятно в нашей истории?

ИСТОЧНИК KP.RU