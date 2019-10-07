Профессионалы займутся развитием Териберки

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-07T11:17:08+03:00

Подрядчик уже успел перезапустить жизнь в Нижнем Новгороде и Иркутске

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Териберка – настоящая жемчужина Мурманской области, но, несмотря на всю уникальность и самобытность, село больше напоминает вымирающее. Вдохнуть в жизнь в него пытались и во время проекта по развитию Штокмана, и фестивалем «Териберка. Новая жизнь».

Но пока удалось привлечь лишь огромное количество туристов из Азии. Очередную попытку перезапустить жизнь на побережье Баренцева моря предпринимает и команда губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Выбран подрядчик по развитию Териберки. Это известная компания, которая готовила проект территориального планирования для Нижнего Новгорода и перезапускала жизнь по-новому в Иркутске, - рассказала помощник губернатора Мурманской области Ольга Вовк. – Предлагаю на портале «Наш Север» начать полномасштабный сбор предложений по развитию старинного поморского села.

Андрей Чибис попросил при составлении территориального плана учесть, чтобы инвестиционная модель была доступна для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU