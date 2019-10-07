В Мурманской области поднялась волна преображения городов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-07T10:35:23+03:00

Этот мурал на улице Скальной, 26а в Мурманске далеко не единственный арт-объект, появившейся в Заполярье. Фото: Олег ФИЛОНОК

Вместо 60 муралов в Заполярье появится 64, на которые не потратят ни одной копейки из бюджета

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Центр по развитию городской среды в Мурманской области наращивает темпы работы, несмотря на разгар осени. Помощник главы региона Ольга Вовк не только выполнила все свои обещания, но и смогла сделать даже больше намеченного.

- На данный момент завершена установка оборудования на всех спортивных и детских площадках. Сейчас подрядчики устраняют выявленные нами замечания. Единственное «но»: резиновое покрытие на площадках в Заозерске и Североморске из-за сырой погоды будет уложено весной, - доложила Ольга Вовк.

Что касается муралов (рисунках на стенах домов), то вместо 60 в регионе появится 64 арт-объекта. При этом из регионального бюджета не было потрачено ни копейки. Как отметила Ольга Сергеевна, волна преображения городов поднялась по всей области. А ведь впереди еще установка художественной подсветки, которая сделает наступающую полярную ночь не такой темной.

- Первая отгрузка таких объектов прошла в Островном, учитывая отдаленность и трудодоступность этого населенного пункта. Основная часть оборудования для художественной подсветки придет до 15 октября, и к 1 ноября все будет готово, - отметила Ольга Вовк.

ИСТОЧНИК KP.RU