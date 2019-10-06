2019-10-06T17:13:08+03:00
Звезды

В Мурманской области появятся три новых арт-объекта

Их разместят в кампусах МАГУ в Апатитах, Кировске и Мурманске
Наталья ЛОБАНОВА
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Арт-объекты появятся благодаря фестивалю городской среды «MURMANИСТИКА». Фото: www.masu.edu.ru.Арт-объекты появятся благодаря фестивалю городской среды «MURMANИСТИКА». Фото: www.masu.edu.ru.
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Сегодня в Мурманском арктическом государственном университете открылся фестиваль городской среды «MURMANИСТИКА». Урбанистов и дизайнеров ждет недельный творческий марафон. В нем будут участвовать не только молодые северяне, но также деятели из Москвы и Санкт-Петербурга, Новгородской, Архангельской, Орловской и других областей.

Опытные эксперты проведут для участников воркшопы, сессии дизайн-мышления, дискуссионные площадки. Но что самое важное, талантливая молодежь будет работать над конкретными проектами по улучшению городской среды. Лучшие из таких проектов собираются воплотить в жизнь.

- Эта неделя станет по-настоящему творческой. В процессе мы создадим три арт-объекта, которые установим на территории кампусов МАГУ в Мурманске, Апатитах и Кировске», — рассказывает директор Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ Татьяна Ашутова.

Участники фестиваля — студенты разных специальностей и учебных заведений. Помогать в создании новых арт-объектов им будут специалисты в области развития городских пространств, общественных территорий, создания световых инсталляций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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